Paganese, Erra si affida ai titolari: Alberti torna per giocare il derby

di Danilo Sorrentino

Con la delusione per il pareggio arrivato nel finale contro la Virtus Francavilla, la Paganese si prepara al primo derby campano del suo campionato. Nell'inedito teatro del Menti di Castellammare, gli azzurrostellati saranno ospiti di una Cavese arrabbiata ma anche volenterosa dopo l'arrivo di Campilongo al posto di Moriero. Anche la squadra di Alessandro Erra ha voglia di rivalsa, dopo l'ennesima occasione sfumata nei minuti finali di match domenica scorsa. Se le gare fossero finite all'80', la Paganese sarebbe stata prima in classifica con il Catanzaro. Un giochetto al quale Erra non si presta: "I punti sono cinque, sappiamo che li abbiamo meritati tutti e li abbiamo conquistati con sudore. Anzi, c'è il rammarico perchè avrebbero potuto essere di più, ma vuol dire dobbiamo ancora migliorare e lavorare. C'è tanto da fare, non dimentichiamo da dove siamo partiti. Al momento tutte le squadre stanno avendo delle difficoltà". Fra queste la Cavese, che ha appena cambiato allenatore: "Campilongo è un allenatore che stimo molto, parliamo di una squadra ben costruita, con grandi individualità da centrocampo in su".



Le scelte di Erra - lo ha detto apertamente nella conferenza pre-gara - non saranno condizionate dal turno infrasettimanale che vedrà la Paganese ricevere il Rende (mercoledì ore 18.30). Il tecnico salernitano schiererà la formazione che al momento ritiene migliore, quindi con il recuperato Alberti subito in campo. L'attaccante veneto ha ripreso ad allenarsi coi compagni a metà settimana e sembra pronto per riprendere una maglia da titolare. Nel caso dovesse partire dalla panchina, ci sarà spazio dall'inizio per Calil. Altro ballottaggio è a centrocampo, il solito dubbio fra Bonavolontà e Gaeta. La sensazione è che stavolta il favorito è l'ex Salernitana, entrato meglio in campo contro la Virtus Francavilla.



Stamattina, a margine dell'allenamento di rifinitura svolto al Torre, la squadra ha ricevuto la visita di un gruppetto di ultras della Curva Nord, che hanno caricato giocatori e staff tecnico in vista del derby. Domani allo stadio Menti, infatti, non potranno accedere i residenti a Pagani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA