Alla Cavese manca solo il gol: finisce 0-0 nel silenzio di Rieti

di Giuliano Pisciotta

La Cavese costruisce ma non concretizza. Nel silenzio del "Manlio Scopigno", a porte chiuse per carenze strutturali dello stadio, gli aquilotti non vanno oltre lo 0-0 contro il Rieti, rinviando l'appuntamento col primo successo esterno in campionato.



Modica rinuncia ancora a Inzoudine, confermando di fatto l'undici di partenza schierato contro la Virtus Francavilla. Nella prima mezz'ora le occasioni da gol più importanti sono esclusivamente di marca biancoblu, ma Favasuli, Rosafio e soprattutto Agate non evidenziano la giusta precisione. Il Rieti ci prova con Maistro e con Dabo nel finale, senza successo. Ad inizio ripresa ancora Cavese pericolosa con Fella, la cui conclusione al volo sfiora il bersaglio grosso. Tocca a Sciamanna a metà frazione provare a sbloccare il risultato, ma Chastre si oppone in corner. Poco dopo la mezz'ora Manetta di testa alza troppo la mira, lasciando invariato lo score finale.



Per effetto di questo pari, Cavese e Rieti continuano a viaggiare a braccetto in classifica a quota 4 punti, con una partita in meno per i biancoblu che hanno già osservato il proprio riposo nello scorso turno infrasettimanale di campionato.

