Alla Juve Stabia il derby di Catello: Cavese ko con una rete di Paponi

di Giuliano Pisciotta

Termina col punteggio di 0-1 il match tra Cavese e Juve Stabia, il derby di Catello Mari. La gara ha definitivamente sancito, dal punto di vista delle tifoserie, la fine di una lunga rivalità sportiva, proprio nel segno dell'ex difensore aquilotto, stabiese di nascita, prematuramente scomparso dopo la promozione in Serie C1 della Cavese di Campilongo.



Al "Simonetta Lamberti" le due tifoserie danno spettacolo, mantenendo le promesse fatte alla vigilia agli organi di Pubblica Sicurezza, relativamente a un clima di massima distensione nel corso del match. Lo avevano promesso a Giuseppe Mari, il papà di Catello, che tanto si è speso fino a oggi affinché si giungesse a un clima disteso tra i supporters delle due squadre.



Nella serata di ieri, i calciatori della Cavese hanno anche omaggiato il giovanissimo compagno di squadra Christian Nunziante, vittima nei giorni scorsi di un incidente stradale. Hanno esposito a fotografi e telecamere la t-shirt con la scritta "Ti aspettiamo principino", in attesa di riabbracciare l'attaccante classe 2000.



In campo passa la Juve Stabia, con una rete di Paponi che arriva su un rapido capovolgimento di fronte. Pochi istanti prima, la Cavese aveva sfiorato il vantaggio con un gran colpo di testa di Manetta, con Branduani che salva con un pizzico di fortuna sulla linea di porta, ritrovandosi il pallone incastrato tra le gambe.



In classifica, gli aquilotti galleggiano tra zona play-off e zona play-out; per gli uomini di Fabio Caserta, invece, il successo vale platino, perché accorcia a una sola lunghezza la distanza dalla capolista Rende, ma con due partite in meno rispetto ai calabresi, con ottime possibilità di conquistare la vetta in solitaria nelle prossime settimane.

