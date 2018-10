Aveva perso suo padre solo pochi giorni prima, ma lui ha deciso di scendere comunque in campo e rispondere alla chiamata del designatore arbitrale. Il fischietto Marco Ricci ha diretto regolarmente Fermana-Sudtirol domenica scorsa in Serie C, ma al termine della gara è scoppiato in un pianto liberatorio. Al triplice fischio l'arbitro ha cominciato a singhiozzare, portando la mano sul volto e lasciando di stucco calciatori e pubblico.







La partita è finita 0-0 e la direzione di Ricci è stata praticamente perfetta. Dopo essere scoppiato in lacrime in mezzo al campo, l'arbitro si è scusato con dirigenti e calciatori delle due squadre, che però hanno risposto con grande affetto, dimostrando solidarietà e vicinanza. Tornare a lavoro dopo la perdita di un caro non è semplice per nessuno, ma Marco Ricci - nonostante svolga una professione dove la tensione è all'ordine del giorno - ha eseguito in maniera esemplare il suo compito nonostante il dolore.

