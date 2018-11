Dietrofront: anche i tifosi stabiesi a Cava nel ricordo di Catello Mari

di Gaetano D'Onofrio

Castellammare esulta, per una volta ha vinto davvero lo sport. Dopo le polemiche dei giorni scorsi e la singolare protesta degli ultras della Cavese, decisi a non entrare allo stadio per l’assenza dovuta alle decisioni delle Forze dell’Ordine dei supporter stabiesi, arriva il dietrofront. Sabato sera, saranno tantissimi gli stabiesi a Cava, nel ricordo di Catello Mari. Ad annunciare la decisione di riaprire le porte del Lamberti ai tifosi della città delle acque arriva in mattinata con un comunicato della Juve Stabia: «Il socio della S.S. Juve Stabia Francesco Manniello, e l'Amministratore Unico della Cavese Calcio 1919 Massimiliano Santoriello sono lieti di annunciare che: grazie all'alto grado di sensibilità dei componenti dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, del questore di Salerno, Dott. Maurizio Ficarra, dei club interessati e del Presidente di Lega Pro dott. Francesco Ghirelli, che hanno voluto premiare gli ottimi rapporti instauratisi tra le due tifoserie unite nel ricordo di Catello Mari e grazie all'intermediazione del colonnello Giuseppe Mari, che la gara Cavese - Juve Stabia in programma domani 10 novembre alle ore 20.45 allo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, vedrà la presenza di entrambi le tifoserie, vista la decisione degli Organi Competenti di abolire ogni restrizione per l’acquisto del tagliando di ingresso allo stadio. Con la certezza che le tifoserie di Cavese e Juve Stabia sapranno onorare la memoria di un figlio di Stabia e trapiantato a Cava dei Tirreni, le due società, soddisfatte del felice epilogo della vicenda, invitano gli sportivi di entrambe le città a fare in modo che quella di domani sia una vera e propria festa di sport».

