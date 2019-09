Avellino, Abibi paga per tutti: il portiere scivola in panchina

di Titti Festa

Lui lo aveva già detto da tempo. Perché solo l'allenatore e nessun altro può avere davvero il polso dello spogliatoio, capirne fino in fondo le dinamiche, conoscere i limiti e le potenzialità della propria squadra. Il campanello d'allarme per Giovanni Ignoffo era già suonato dopo la vittoria con il Picerno. «In questo momento non sarà facile affrontare tre partite consecutive. Non so se siamo pronti, i ragazzi sono in crescita e hanno fatto anche una scalata dal punto di vista fisico, ma resta da capire se riuscirò o meno ad averli tutti a disposizione». Mai parole furono più profetiche. La partita con il Bisceglie infatti, al di là della sconfitta, maturata comunque per un errore di Abibi, ora porta alla luce anche altri tipi di problemi. Quelli che tutti conosciamo da tempo: ovvero una squadra ridotta all'osso, con diversi calciatori ancora in ritardo di preparazione ed altri alle prese con problemi fisici da gestire.



