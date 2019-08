Avellino, Ignoffo si gode l'impresa: «Squadra ordinata e compatta»

di Annibale Discepolo

Buona la prima. Meglio di così non poteva andare per l'Avellino di Giovanni Ignoffo che batte il Bari seppur di misura grazie ad un penalty trasformato da Di Paolantonio e continua l'avventura nella Coppa Italia di serie C, aspettando l'esordio casalingo in campionato domenica contro il Catania.



Un successo che oltre a dare coraggio, fiducia e autostima, però deve assolutamente far aprire gli occhi a l tecnico ed ai suoi lupi che in sette giorni dovranno preparare la prima sfida contro una blasonata decaduta, il Catania. «Penso che oggi a questi ragazzi non potevo chiedere di più perché a distanza di quattro giorni abbiamo disputato due gare; veniamo da sei o sette giorni d lavoro e di conseguenza per ciò che avevo chiesto, posso ritenermi più che soddisfatto: Avevo chiesto ordine, compattezza, mentalità giusta per non incorrere negli errori di Pagani ed i ragazzi hanno risposto positivamente. In più si è giocato contro una super squadra, ma va sottolineato che ci sono ancora diverse cose da fare e lavoreremo in tal senso», esordisce il tecnico dei lupi che continua la sua analisi: «Gli errori li considero ma relativamente: se sono concettuali, è grave, ma se sono tecnici e di posizionamenti, beh, questi fanno parte del gioco del calcio e bisogna conviverci sì, ma soprattutto correggerli».



