Avellino, ritorno in C da incubo: goleada Catania al Partenio, 6-3

Fiera del gol allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, con il Catania che si impone 6-3 sui padroni di casa iscritti in extremis al campionato dopo le vicissitudini giudiziarie del patron De Cesare. La corazzata siciliana sblocca subito il match con Di Piazza e raddoppia con Lodi, ma Albadoro rende meno pesante il passivo per gli irpini. Nella ripresa, però, il Catania dilaga con il solito Di Piazza, Welbeck, Mazzarani e Bucolo. Con la partita in ghiacco, si sveglia Di Paolantonio che firma una doppietta e fissa il risultato sul 6-3 finale.



