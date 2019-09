Avellino, torna il sereno: stipendi pagati, domani la Cavese

di Marco Ingino

L'obiettivo di società, tecnico e tifosi è univoco: aiutare la squadra biancoverde a scrollarsi di dosso la delusione per le due sconfitte casalinghe per cercare il riscatto nel derby di domani a Castellammare.



Per perseguire questo scopo, però, dirigenti, allenatore e ultrà stanno percorrendo strade diverse ma parallele. C'è chi, come la società, lo sta facendo per scelta decidendo di anticipare di venti giorni il pagamento degli emolumenti del primo bimestre con l'intento di trasmettere tranquillità ai calciatori; chi come il mister per un motivo tattico sta insistendo nel riproporre lo stesso modulo e chi, come i tifosi, per imposizione della Prefettura di Napoli sta seguendo le disposizioni impartite per essere presenti in massa a Castellammare in un derby che si gioca contro la tifoseria gemellata della Cavese, ma nello stadio di ultrà poco amici.



