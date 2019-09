Avellino, Charpentier è già pronto: subito a disposizione con il Picierno

di Marco Ingino

Tanta curiosità e tanti applausi dai gradoni della Tribuna Terminio per Gabriel Andrè Joseph Charpentier nel suo primo giorno di allenamento al Partenio-Lombardi. Di contro sul volto del francese di appena venti anni, proveniente dalla serie A del modesto campionato lettone, si è letta anche la sorpresa per l'accoglienza calorosa che gli è stata riservata. L'ex Nantes, arrivato in prestito dallo Spartacks Jurmala, ha ricambiato con diversi gesti di ringraziamento sotto lo sguardo attento e vigile dello staff tecnico ma anche di quello dirigenziale. Parlando inglese e francese, il nuovo numero 9 ha provato a dialogare con qualche compagno trovando appoggio soprattutto in Njie, Karic e Micovschi, colonia arrivata dal Genoa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO