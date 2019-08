Avellino, debutto in emergenza: tre assenti last minute col Catania

di Titti Festa

Le parole pace e tranquillità sono bandite. Non fanno parte del vocabolario dell'Us Avellino oramai da più di un anno. E la colpa è sempre di una maledetta fideiussione. Quella che nell'estate del 2018 ha spedito il club allora di Taccone nell'inferno pieno di fiamme della serie D, quella che oggi costringe Giovanni Ignoffo a non poter contare sui tre nuovi acquisti Illanes, De Marco e Karic che non saranno convocati per la sfida di esordio contro il Catania (fischio di inizio alle 15). A dare la notizia è Giovanni Ignoffo, che parla di contratti firmati, ma per i quali mancherebbe la copertura economica del club. Infatti, sforato il milione di euro, va sottoscritta una fideiussione a garanzia del 40 per cento sulla cifra sforata sugli ingaggi.



