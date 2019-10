Avellino, parte l'era Capuano: Eziolino pronto a lanciare Karic

di Marco Ingino

L'adrenalina di Eziolino Capuano è ormai schizzata alle stelle. Ad un giorno dall'esordio sulla panchina dell'Avellino, il tecnico di Pescopagano è sembrato come morso da una tarantola. Impossibile per i suoi calciatori non recepire la carica agonistica che si porta dentro per un debutto che attendeva da anni. L'auspicio di Salvatore Di Somma, che lo osserva da vicino, è quello che l'aspetto emotivo, da sempre una delle sue armi migliori, domani possa avere ricadute su una squadra moralmente abbattuta dai cinque passi falsi che sono costati lo scanno a Ignoffo anche se è riduttivo definire Capuano un semplice motivatore. Tutt'altro, almeno ad osservare attentamente i cinque allenamenti svolti al Partenio-Lombardi dove la tattica ha avuto per larghi tratti la meglio sulla preparazione fisica.



