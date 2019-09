Avellino, fideiussione fantasma: sprint per evitare la penalizzazione

di Titti Festa

Un'altra giornata infinita in casa Sidigas, una giornata che però non ha dato, ancora una volta e questa non è una novità, le risposte che tutti cercavano. Della fideiussione non c'è traccia e chissà se e quando ce ne sarà. Il presidente Claudio Mauriello è stato impegnato prima con il caso Scandone, anche in questo caso le domande restano davvero tantissime, poi in una riunione dirigenziale nella quale è stata decisa la strategia da adottare in casa Us Avellino 1912. L'idea di banche e agenzie assicurative alle quali, la scorsa settimana, è stata inoltrata la richiesta di una polizza fideiussoria non è certo cambiata. Per concederla gli istituti chiedono la copertura totale della cifra, ovvero quei duecentomila euro (cifra indicata inizialmente per rinforzare la rosa in modo più ampio) che invece la società biancoverde avrebbe intenzione di mettere da parte, vista la scadenza del pagamento degli stipendi di ottobre, e tutta un'altra serie di spese correnti da affrontare.



