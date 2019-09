Avellino, l'assioma di Ignoffo: ​in campo soltanto una punta

di Marco Ingino

Benedetta abbondanza. Per la prima volta in questa stagione Giovanni Ignoffo ha la possibilità di non schierare la formazione facendo la conta dei disponibili. Recuperato alla causa Luis Maria Alfageme, di rientro dalla squalifica, e accolto in gruppo Gabriel Charpentier, francese arrivato lunedì scorso dalla Lettonia, l'allenatore siciliano sarà domenica prossima chiamato a fare le prime scelte di formazione. Scelte che finiranno inevitabilmente per essere condizionate da un modulo dove, per esigenza ma soprattutto adattamento dimostrato dalla squadra, si finirà per vedere inizialmente all'opera una sola punta schierata in attacco. Come sperimentato pure ieri nel corso di un allenamento più tattico che fisico, a cui solo a scopo precauzionale non ha partecipato capitan Morero mentre Palmisano ha lavorato a parte, la scelta è vincolata al 5-4-1 o al 4-5-1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO