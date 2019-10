Avellino, Ignoffo come Zeman: 4-3-3 e Micovschi-Alfageme-Parisi

di Marco Ingino

Serve un attaccante come il pane ma, in prova, arriva un difensore. E' il paradosso di un mercato dove non circola moneta e non si può di certo guardare in bocca al cavallo che viene donato. È soprattutto per queste due ragioni che, ieri pomeriggio, l'Avellino ha aperto le porte del Partenio-Lombardi a Gabriel Osei Yaw, classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Tolosa che è stato accompagnato dal suo agente per sostenere il più classico dei provini. Il cognome del giovane con doppio passaporto francese e ghanese, ma anche la presenza in tribuna di Giuseppe Cannella che è stato a pranzo con Salvatore Di Somma, aveva inizialmente indotto i presenti ad immaginare che si trattasse del quasi omonimo (ma nemmeno parente ndr) attaccante Derik Osei Yaw, di professione bomber dello Strade Brest 29 cresciuto pure lui nel Tolosa, che milita attualmente in Ligue one.



