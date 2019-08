Avellino, arriva la polizza: Di Somma a caccia del bomber

di Marco Ingino

Si scrive fidejussione ma si legge terrore. Nella mente dei tifosi dell'Avellino basta ascoltare l'eco di questa parola per scatenare lo stesso effetto degli esperimenti di Ivan Pavlov sul riflesso condizionato dello stimolo a cui corrisponde sempre una risposta.



Psicosi comprensibile se si pensa che lo scorso anno per una maledetta polizza assicurativa di matrice romena, priva di rating, si perse la serie B e con essa tutto il patrimonio che la stessa rappresentava per la città e la provincia. Quest'anno, almeno per il momento, la mancata presentazione di una fideiussione nella sede della Lega Pro potrebbe al massimo provocare il blocco del mercato ma non l'estromissione dal campionato.



