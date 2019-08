L'Avellino chiama Castaldo: il diesse Di Somma rompe gli indugi

di Marco Ingino

Per sparare il colpo che aveva in canna da due settimane, Salvatore Di Somma non ha atteso la fine del mercato.



Contrariamente a quanto aveva intenzione di fare, sulle ali dell'entusiasmo che ha pervaso ambiente e dirigenza, il direttore sportivo ha rotto gli indugi e premuto il grilletto. Nel suo mirino, come era prevedibile, è finito l'attaccante capace di far lievitare il tasso tecnico della squadra e, soprattutto, di fare la differenza sotto rete. Un bomber di razza che ad Avellino detiene già il record di marcature realizzato tra il 2012 e il 2018 con settanta gol e che risponde al nome di Gigi Castaldo. Il 37enne attaccante della Casertana, squadra con cui la scorsa stagione ha conquistato lo scettro di capocannoniere mettendo a segno 17 reti in una stagione non certo positiva per i falchetti, non è mai stato così vicino al ritorno.



