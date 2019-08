Avellino alla ricerca del last minute: Di Somma aspetta la fidejussione

di Marco Ingino

Karic, Micucci e De Marco per adesso restano nel congelatore del mercato biancoverde. La fidejussione necessaria per garantire la copertura economica al loro tesseramento non è stata ancora emessa perché dalla compagnia assicurativa a cui la società si è rivolta solo sabato scorso, non è tuttora scattato il semaforo verde.



In giornata il presidente, Claudio Mauriello, e l'amministratore, Sandro Iuppa, proveranno a sollecitarne il rilascio anche perché nelle loro intenzioni c'è la volontà di farne una complessiva di circa duecentomila euro (40% dell'ulteriore cifra di contratti da far sottoscrivere) che consentirà a Salvatore Di Somma di alzare il budget fino ad un milione e mezzo di spesa. Una cifra che dovrebbe bastare per portare altri due attaccanti, un difensore e un esterno alla corte di Giovanni Ignoffo da aggiungere, logicamente, ai tre tesseramenti tuttora sospesi.



