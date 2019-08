Avellino, dal Genoa arriva Rizzo: un baby grifone per la difesa dei lupi

di Marco Ingino

Il budget è in via di esaurimento. Al milione lordo di contratti sottoscritti dai calciatori, limite massimo che Salvatore Di Somma può depositare in Lega Pro, mancano poco più di 200mila euro. Quanto basta per far fermare un attimo le operazioni di mercato e riflettere sul da farsi.



In queste ore, però, la società è in costante contatto con un gruppo di imprenditori arianesi rappresentati da Tonino Loschiavo che sarebbero interessati a sponsorizzare la prima squadra, ma anche a gestire il settore giovanile. In cambio metterebbero sul tavolo una cifra che supererebbe il mezzo milione di euro. Quanto basta per far guardare al futuro da una prospettiva diversa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO