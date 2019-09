Avellino, abbondanza solo in porta: davanti Albadoro fa reparto da solo

di Marco Ingino

Per decidere la formazione anti-Teramo Giovanni Ignoffo e Daniele Cinelli dovranno restare ancora in attesa delle indicazioni ufficiali che, nel bene o nel male, il presidente Claudio Mauriello e il segretario Sandro Iuppa dovranno fargli pervenire entro sabato mattina.



L'affermazione, vista l'eccezionalità del caso, non deve assolutamente suonare come un'offesa al lavoro e all'indipendenza di due tecnici che da un mese esatto si sono tuffati, con coraggio e senza remore, nel mare in tempesta del mondo Sidigas dove si continua a navigare a vista. La loro missione, definita difficile nel giorno della presentazione, rischia adesso di diventare quasi impossibile se la dirigenza non riuscirà, tramite banca o agenzia, a stipulare la fideiussione da far pervenire entro domani mattina nella sede della Lega Pro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO