L'Avellino fa flop con il Rende: rigore sbagliato, traversa e 0-0

di Titti Festa

«Non ci sono dubbi: tra rigore sbagliato, traversa ed errori vari non riusciamo a fare gol. E la crisi non si può nascondere, ma noi dobbiamo smettere di avere paura». Giovanni Ignoffo motiva così il pareggio, il primo del campionato contro il Rende, ultima in classifica con soli due punti. Non segna da 401 minuti, ha raccolto solo un punto in 4 partite, non riesce ad avere una identità forte, e la rosa non è all’altezza della storia e della tradizione dell’Avellino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA