L'Avellino rischia la penalizzazione, Mauriello: «Abbiamo molti nemici»

di Marco Ingino

Mezz'ora di nervi a fior di pelle. In sala stampa, dove il presidente Claudio Mauriello si è presentato con una settimana di ritardo scortato dal ds Salvatore Di Somma e l'amministratore Sandro Iuppa, il clima è stato a dir poco rovente.



Colpa di una fideiussione inseguita pure ieri invano e che adesso mette a rischio persino il tesseramento di Karic, Minucci, De Marco, Stojkovic e di Gabriel Charpentier, 20enne attaccante di passaporto francese di proprietà dello Spartaks Jurmala, squadra del campionato lettone, che lunedì sbarcherà in Italia con il suo agente dopo aver già spedito i documenti alla società biancoverde per un prestito secco comprensivo di premio di valorizzazione. L'accordo con il gigante di quasi 190 centimetri, cresciuto nel Nantes, è stato siglato giovedì sera grazie alla mediazione di Giuseppe Cannella.



