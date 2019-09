L'Avellino si lecca le ferite, Ignoffo: «Puniti dagli episodi»

di Titti Festa

Lo sguardo non cambia. Lo sguardo è sempre quello in cui amarezza e rabbia si fondono, insieme alla consapevolezza che lo sapeva sin dall'inizio che non sarebbe stato facile. Eppure perdere dopo aver subito solo due gol, colpendo un palo e dimostrando una buona padronanza del campo, soprattutto nel primo tempo, fa male. Nonostante tutto Giovanni Ignoffo fa una analisi lucida e onesta della partita.



«Come sempre ci succede in questo periodo basta un episodio a punirci e poi tutto diventa più complicato. L'espulsione di Illanes? E' frutto della inesperienza: Morero ha un taglio su tutta la gamba: (provocato da uno scontro di gioco con El Quazni non punito dall'arbitro ndr), da buon compagno di squadra l'argentino ha cercato di difenderlo, ma alla fine è stato punito proprio per colpa della sua irruenza, frutto della giovane età».



