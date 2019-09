L'Avellino cade ancora in casa: Perez fa grande la Virtus Francavilla

Sempre vincente in trasferta, quasi sempre sconfitto in casa. Nel giro di tre giorni l’ Avellino ha perso la sua seconda partita interna, la terza su quattro in questo altalenante inizio di stagione, confermando il suo trend negativo al Partenio-Lombardi. Dopo il Bisceglie a saccheggiare con merito l’impianto di via Zoccolari è stata la Virtus Francavilla. I pugliesi di Trocini, nel giro di appena tre giorni, si sono tolti lo sfizio di battere prima il Bari e poi l’ Avellino. Decisivo alla mezz’ora del primo tempo il gol, su schema da calcio d’angolo, della bestia nera Perez.

