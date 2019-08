Avellino, le scuse di Ignoffo: «Siamo qua e dobbiamo ripartire»

di Annibale Discepolo

Il rischio che il finale potesse imboccare il corridoio di un risultato tennistico lo si era intuito dopo il raddoppio personale sul temporaneo 1-3 firmato da Di Piazza che aveva per l'appunto piazzato un delizioso lob alla Federer sull'uscita disperata di Abibi. Ma il calcio è un altro sport seppur il 3-6 finale (mai incassato in casa) in favore del Catania, lo smentirebbe.



Avellino ingessato, incapace di affondare, di far filtro, di ostacolare ripartenze siciliane ed imbastire azioni sia dalle retrovie che dal centrocampo, dominio assoluto dell'esperienza e della qualità di palleggio degli ospiti, Dall'Oglio, Lodi e Sarno su tutti.



