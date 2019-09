Avellino, stop alla trattativa: De Cesare vuole due milioni

di Titti Festa

Ogni mese ha la sua telenovela. A giugno quella per l'iscrizione e la riconferma, mai avvenuta di Bucaro e Musa, a luglio per le note vicende giudiziarie, ad agosto per la costruzione della squadra ed ora per la cessione della società. Lo stile Sidigas oltre ad essere silenzioso è pure tormentato. L'Us Avellino non trova proprio pace e chissà quando la avrà. Di certo non prima dell'inizio di novembre quando ci sarà la presentazione del concordato per ripianare gli oltre sessanta milioni di euro di debiti contratti dalla azienda di gas, come emerso dall'inchiesta della procura di Avellino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO