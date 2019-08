Avellino verso il Catania: troppi sbandamenti in difesa

di Titti Festa

Giocare il primo test amichevole della nuova stagione a due giorni dall'inizio del campionato di Lega Pro appare strano e inverosimile, tranne se si è reduci da una estate tormentata come quella dell'Avellino di Ignoffo. Finisce tre a due per i biancoverdi contro l'Eclanese allo stadio Ambrosini di Venticano, in novanta minuti condizionati dal caldo, dall'assenza di diversi titolari ma caratterizzata da alcuni giocatori (Micovschi e Celjak su tutti) che si candidano a far parlare molto di sé nell'immediato futuro.



