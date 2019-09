L'Avellino cala il tris: 3-2 a Picerno e terzo successo consecutivo

di Marco Ingino

L’Avellino dei giovani non smette di stupire superando la prova del tre in maniera brillante. Sul neutro di Potenza, contro un Picerno che non aveva mai subito l’onta della sconfitta, i biancoverdi si sono imposti con autorità allungando a tre la striscia delle vittorie dopo aver piegato Vibonese e Teramo. Decisivi i gol di Charpentier e Parisi in apertura di match e il tris di Di Paolantonio nella ripresa dopo il momentaneo 1-2 di Santaniello. Inutile per i lucani la rete di Sparacello nei minuti di recupero.





© RIPRODUZIONE RISERVATA