Avellino, da Ignoffo solo applausi: ​«I miei ragazzi si sono superati»

Quello di Vibo Valentia è un campo che a mister Giovanni Ignoffo porta decisamente bene. Dopo aver segnato da calciatore con le maglie di Messina e Perugia, il tecnico biancoverde ha raccolto al Luigi Razza la sua prima vittoria da allenatore professionista: Il merito ha detto con volto finalmente disteso - è tutto dei miei magnifici ragazzi. Alla vigilia gli avevo chiesto una prestazione attenta e di cuore. Si sono francamente superati. Alcuni di loro, penso a Parisi, Laezza e Micovischi, nella notte avevano avuto problemi con un virus intestinale e non erano al top. Malgrado ciò sono stati eroici. Rispetto a domenica scorsa direi che è stato l'intero complesso di squadra che si è espresso diversamente al cospetto di un avversario che non è stato cinico come il Catania. Francamente ritengo che la vittoria sia meritata anche se sul finale ci siamo un po' complicati la vita con l'espulsione di Alfageme. Tatticamente e fisicamente, però, la squadra ha risposto come a Pagani e contro il Bari: In questa fase in cui la condizione non ci sorregge ha ammesso Ignoffo - non ho molte alternative. Il sacrificio e l'abnegazione dei miei ragazzi, tuttavia, mi hanno permesso di sperimentare qualcosa di nuovo. Nel primo tempo abbiamo difeso a 5, nella ripresa a 4, ma siamo sempre stati attenti rischiando pochissimo. Francamente se non avessimo vinto, dopo il gol che ci siamo divorati, ci sarei rimasto male per la squadra e i nostri fantastici tifosi. Questa vittoria ci ridà sicuramente un po' di serenità ma restiamo con i piedi per terra. Il campionato è lungo ed ogni partita sarà una battaglia come quella di oggi. Sul mercato, invece, il tecnico è stato evasivo spazzando l'area esattamente come quando giocava: Dal primo giorno - ha concluso - siamo sempre stati consapevoli delle difficoltà. Personalmente, insieme a Cinelli e il mio staff, non posso far altro che allenare chi la società mi mette a disposizione».



