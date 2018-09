C'è l'accordo tra i club: Juve Stabia in campo a Siracusa domenica sera

di Gaetano D'Onofrio

Arriva l’accorso, ma non poteva essere altrimenti tra due club uniti da un gemellaggio ultradecennale. E così, domenica, la Juve Stabia scende finalmente in campo per la prima nel torneo di C1. Diramati i calendari, la Lega di Ca aveva consentito alle società di accordarsi per anticipare a domenica il primo turno, per evitare di partire subito con una sfida infrasettimanale. I gialloblù, impegnati nel “derby dell’amicizia” con il Siracusa, hanno prontamente accolto l’invito, e domenica sera (20.30), saranno in campo nell’impianto aretruseo, per dare il la’ ad una stagione che tutti si augurano entusiasmante, nel girone di ferro di terza serie. La squadra partirà per la Sicilia già domattina, con tanti tifosi al seguito, in una delle trasferte più attese dell’anno per la lunga amicizia tra le opposte fazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA