Caos Finworld, la Juve Stabia dovrà presentare nuova fideiussione

di Gaetano D'Onofrio

Nell’ultimo giorno del mercato la notizia meno attesa per la Juve Stabia e gli altri venti club interessati dalla vicenda Finworld. Il commissario straordinario Fabbrocini, infatti, ha diramato nella serata di ieri la nota con cui la fideiussione rilasciata dalla società Finworld non è ritenuta valida per partecipare regolarmente e senza sanzioni ai prossimi tornei, per cui le squadre che avevano completato l’istanza d’iscrizione con questa garanzia saranno chiamate ad un nuovo esborso.



Questi i club: Palermo e Lecce in Serie B, Arzachena Costa Smeralda, Cuneo, Juve Stabia, Lucchese, Matera, Pro Piacenza, Reggina, Rende, Siracusa e Teramo in Serie C. A tutte, però, è stato concesso fino al prossimo 28 settembre per mettersi in regola, depositando una nuova polizza fideiussoria. Pena, in caso contrario, un’ammenda di pari importo alla garanzia richiesta all’atto dell’iscrizione, e ben otto punti di penalizzazione da scontare nella nuova stagione 2018/19.



Per la Juve Stabia del neo presidente Ciccone non dovrebbero esserci particolari rischi, anche se bisognerà attendere fine mese perché l’iscrizione si completata e dunque ratificata dalla Lega.

