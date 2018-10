L'attrice Capotondi sarà vicepresidente della Serie C

È ufficiale: l'attrice romana Cristiana Capotondi entra nel mondo del calcio. Sarà il vicepresidente della Lega Pro dopo l'assemblea elettiva in programma martedì 6 novembre a Firenze. Ufficializzate le candidature per la presidenza, lasciata vacante dal neo presidente federale Gabriele Gravina, e le due vicepresidenze: si sono presentati Francesco Ghirelli, ex direttore generale della Figc, per la presidenza; Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon, avvocato esperto di diritto sportivo, per le vicepresidenze.

