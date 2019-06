Si attende il comunicato ufficiale ma Caserta è vicino alla Juve Stabia

di Gaetano D'Onofrio

Alla fine avrebbe prevalso il cuore. Il condizionale è d’obbligo, in attesa di una comunicazione ufficiale del club, ma le ultime “voci di dentro”, in quella che rischiava di diventare tutt’altro che una Commedia di De Filippo, porterebbero verso la scelta di restare alla Juve Stabia da parte del tecnico Fabio Caserta. Tentato negli ultimi giorni dal Frosinone di patron Stirpe, dopo l’abboccamento della Reggina che, da tifoso amaranto doc, l’avevano fatto tentennare, e complice forse la volontà del club di trattenerlo, avanzando anche una richiesta economica per liberarlo dal contratto che lo lega ai gialloblù fino a giugno 2020, alla fine l’allenatore dovrebbe vivere la sua terza stagione sulla panchina stabiese, assestandosi anche in quella serie B conquistata a suon di record quest’anno, per poi spiccare il volo, inevitabilmente, tra dodici mesi. In queste ore, forse già oggi la fumata bianca e l’annuncio ufficiale, che aprirebbe anche nuovi e vecchi scenari nello scacchiere gialloblù.

