Caserta, allo stadio Pinto i tecnici del Real Madrid

di Domenico Marotta

Stadio Pinto: passi in avanti verso la concessione alla Casertana. Ieri il presidente D'Agostino è stato in Comune e ha ottenuto ragguagli sulla procedura amministrativa in corso. I tecnici di Palazzo Castropignano stanno preparando un bando di gara per l'assegnazione dello stadio per un periodo di 6 anni, in cambio della realizzazione del terreno di gioco in sintetico a spese del concessionario.



La Casertana parteciperà alla gara mettendo sul tavolo il progetto innovativo di una ditta che ha già realizzato i campi di allenamenti del Real Madrid, tra gli altri. Un sintetico di ultima generazione, omologato anche per la disputa di gare in serie B che, stando a quello che spiegano i tecnici, è anche riconvertibile in naturale nel giro di un anno. Il costo della realizzazione se lo accollerebbe D'Agostino che, se la gara d'appalto dovesse svolgersi in tempi brevi, potrebbe porre in opera il nuovo terreno di gioco anche entro la fine di agosto. Il discorso però è più ampio: il Comune, infatti, vorrebbe liberarsi della onerosa gestione dello stadio in toto, ovviamente affidando ad un terzo l'uso di tutto l'impianto spalti e locali inclusi. In questo modo l'amministrazione risparmierebbe i costi sostenuti finora per la manutenzione e le utenze. Anche a questo D'Agostino sarebbe disposto perché ha un'idea ampia di uso dello stadio. Però, bisognerà valutare costi e cifre. In ogni caso se ne saprà qualcosa in più già entro la fine della settimana quando il bando dovrebbe essere pronto. Un passo avanti che, ci dicono, ha molto rassicurato il presidente apparso, viceversa, preoccupato nei giorni scorsi circa la felice soluzione di una vicenda che lui stesso ha più volte definito come vitale per il futuro del club. Con il campo del Rione Vanvitelli ed il Pinto a disposizione, infatti, la Casertana risolverebbe i problemi economici ed organizzativi legati alle strutture. Su questo fronte la società sta facendo rapidi passi in avanti insieme al sindaco Marino ed alla pubblica amministrazione.



