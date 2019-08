Casertana, due colpi al fotofinish: arrivano Silva e Paparusso

di Domenico Marotta

Meglio tardi che mai. La Casertana rompe gli indugi e a tre giorni dal debutto casalingo in campionato completa in un sol colpo difesa e centrocampo. Salvatore Violante ha chiuso ieri le trattative che portano in rossoblù il centrale di retroguardia Jacopo Silva e l'esterno sinistro Daniele Paparusso. Ancora giovani ma con diverse stagioni da protagonisti in C alle spalle i due saranno a disposizione del tecnico Ciro Ginestra già domenica contro il Rende.



