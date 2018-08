Casertana, Adamonis dice sì: Fontana ha trovato il suo portiere

di Riccardo Marocco

Come annunciato nei giorni scorsi, la Casertana ieri pomeriggio ha ufficializzato l'arrivo di Marius Adamonis, portiere di nazionalità lituana che giunge con la formula del prestito secco dalla Lazio. Sarà il vice di Danilo Russo. Classe 1997, Adamonis, dopo le prime esperienze in patria con Panevzio Futbolo Akademija e Atlantas Kaipeda, è stato successivamente in Inghilterra nelle file del Bournemouth prima di essere acquistato dalla Lazio che nella passata stagione lo ha girato in prestito alla Salernitana con la quale ha collezionato sette presenze nell'ultimo campionato di serie B.



«È una tappa importantissima per la mia carriera ha detto Adamonis tramite il portale ufficiale del club . Mi ha colpito la società e la grande voglia di costruire qualcosa di importante. Sono qui per dare il mio contributo e portare in alto questi colori insieme ai miei nuovi compagni. Ho tanta voglia di mettermi in gioco e Caserta è la piazza ideale per me. Sono molto motivato e non vedo l'ora di mettermi al lavoro».



