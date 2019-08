Casertana in ansia per Lamé: s'è accasciato durante l'allenamento

di Riccardo Marocco

Resterà ancora per qualche giorno sotto osservazione alla clinica San Michele di Maddaloni il difensore della Casertana Malick Lamé. Il ventunenne giocatore senegalese si sottoporrà a ulteriori accertamenti, dopo quelli eseguiti nella immediatezza del ricovero, per cercare di fare chiarezza circa l'episodio dell'improvviso malore accusato nel corso della seduta di allenamento di martedì pomeriggio.



Ieri la squadra al completo si è recata in ospedale per far visita a Lamè. «È stato un episodio che ci ha piuttosto scosso - dice il centrocampista della Casertana Angelo D'Angelo - nel vederlo crollare a terra improvvisamente ci siamo preoccupati non poco, soprattutto pensando a fatti analoghi che hanno visto coinvolti altri calciatori. Siamo andati a trovarlo e l'abbiamo visto vigile e presente, ma restiamo in attesa di notizie dai medici. Speriamo, comunque, che torni presto in gruppo».



