Casertana, appello ai tifosi: «Pochi allo studio, patron deluso»

di Domenico Marotta

Martone torna al centro della polemica. «I tifosi che non vengono allo stadio stanno allontanando D'Agostino dalla Casertana. In una partita importante come quella contro il Catanzaro ha detto il consulente sportivo ad una emittente radiofonica lunedì sera c'era soltanto lo zoccolo duro. Forse è il caso che quei casertani che non vengono allo stadio smettano di millantare di essere una grande tifoseria. Alla fine del campionato il presidente farà i suoi conti e deciderà il da farsi». Dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso a moltissimi tifosi che hanno espresso con centinaia di messaggi sui social network tutto il loro disappunto, a volte anche in modo colorito. «Venerdì ha continuato Martone avevo lanciato un appello che è caduto nel vuoto. Sento scuse assurde: l'orario, il giorno lavorativo, la concomitanza della partita del Napoli. Problemi che se ci si tiene alla squadra può tranquillamente superare». «Dichiarazioni fuori luogo» ha scritto qualcuno. «Dopo vent'anni di delusione non basta qualche mese per riportare 8mila persona allo stadio» gli ha fatto eco qualcun altro mentre, in pochi, hanno condiviso la delusione del consulente e del presidente per le sole 2000 persone presenti allo stadio sabato scorso. Il dirigente ha deciso di farsi megafono della pur comprensibile delusione di D'Agostino che invece ha scelto il silenzio, lanciando un messaggio che mai il presidente aveva lanciato prima: o così o valuto di andar via. E questa considerazione, più d'ogni altra, ha sconfortato i tifosi. Però, numeri alla mano, tutta questa delusione per le presenze allo stadio non è nemmeno tanto giustificata. Nell'ultimo week-end il Pinto è stato il secondo stadio del girone C e solo sei stadi dei 27 impiegati in tutta la serie C hanno fatto registrare più spettatori dei 1800 presenti in viale Medaglie d'Oro. C'è di più: nella classifica delle medie spettatori registrate in queste prime giornate di campionato il Pinto è sesto in tutti e tre gironi con 3400 utenti medi in 2 gare: meglio hanno fatto solo il Catanzaro (4700) e il Potenza (4400) nel girone C, il Pisa (6000) nel girone A ed il Vicenza (8000) e la Triestina (4300) nel girone B. Numeri tutt'altro che disdicevoli che cresceranno sicuramente con i risultati della squadra.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO