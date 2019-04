La Casertana chiama il pubblico: biglietti low cost contro il Siracusa

di Riccardo Marocco

Ancora quattro partite per agguantare i playoff a caccia della migliore posizione possibile in griglia. La Casertana si prepara al rush finale e il club rossoblù prova a richiamare il pubblico almeno per quanto concerne le partite casalinghe, a partire da quella di domenica prossima contro il Siracusa. In occasione del match contro gli aretusei, infatti, il sodalizio presieduto da Giuseppe D'Agostino ha anticipato tramite il proprio sito web che praticherà prezzi popolari per tutti i settori del Pinto, ferma restando la validità degli abbonamenti in quanto non è prevista la cosiddetta giornata rossoblù. Del resto, la ricorrenza della «Domenica delle palme» e l'orario, il fischio d'inizio è previsto per le 14.30, potrebbe indurre lo sportivo medio a disertare lo Stadio e, pertanto, la stessa società prova a correre ai ripari praticando un forte sconto sul prezzo dei tagliandi d'ingresso.



