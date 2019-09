Casertana, operazione Bisceglie: Ginestra si affida al turnover

di Riccardo Marocco

Il pareggio della Casertana nel match contro il Picerno è difficile da catalogare in termini emotivi.



Nel post partita, il tecnico rossoblù Ciro Ginestra aveva sottolineato che anche il pareggio, soprattutto se conquistato in trasferta, va preso con il sorriso tra i denti. Ciò in considerazione di un campionato che, almeno per ora, si mostra piuttosto equilibrato, dove non c'è ancora una squadra di riferimento per quanto concerne la lotta per il vertice e che ogni giornata riserva qualche sorpresa. Del resto, quel Rieti letteralmente tramortito nel turno precedente proprio dalla Casertana è andato vicinissimo alla vittoria contro il quotato Potenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO