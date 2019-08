La Casertana blinda Castaldo: salta la cessione all'Avellino

di Marco Ingino

Nel giorno della presentazione ufficiale della sua squadra ai tifosi, che iniziavano a mugugnare, Giuseppe D'Agostino, presidente della Casertana, ha impresso un brusco stop alla trattativa per Gigi Castaldo.



Intervenendo in diretta a Radio Punto Nuovo, il vulcanico patron dei falchetti ha praticamente tolto dal mercato il suo pezzo pregiato arrivando persino a sconfessare, almeno in parte, il suo direttore sportivo, Salvatore Violante: «Tra Castaldo e l'Avellino - ha detto il presidente - non c'è mai stato alcun accordo. Gigi mi ha confessato che non gli sarebbe dispiaciuto tornare ad Avellino ma anche che era felice di restare. Aveva dato la sua disponibilità a trasferirsi in Irpinia ma non si muove da qui e non è più sul mercato. Forse se venti giorni fa ci fosse stata questa opportunità ne avremmo parlato. Adesso, però, noi non lo cediamo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO