La Casertana blocca Alfageme: in lista di sbarco c'è De Vena

di Domenico Marotta

Dopo Pinna anche Alfageme è in procinto di prolungare il suo contratto con la Casertana. Martone vuole blindare anche l'attaccante argentino finito nel mirino della Viterbese insieme ad Eusepi del Pisa. Alfageme, dunque, resta al centro del progetto tecnico di Fontana mentre la società sta valutando la cessione di De Vena. Lo ha confermarlo ad una testata web il consulente sportivo della Casertana che conta di far spazio nella lista over, per poi ingaggiare un altro attaccante.



E, in questo caso a finire nel mirino della Casertana potrebbe essere proprio Eusepi che ad oggi non è ancora stato contattato. Giro di punte per mettere a disposizione di Fontana un altro attaccante di peso in grado di far meglio coppia con Castaldo. Resta prioritario l'obiettivo di un secondo portiere under (forse Zivkovic già in prova con la Casertana). Anche perché il numero uno Russo è fermo ai box per una noia muscolare. Ieri alla ripresa degli allenamenti il portiere ha lavorato a parte ma sarà certamente a disposizione entro settembre quando inizierà presumibilmente il campionato. Riprende a pieno ritmo invece, il suo lavoro con la squadra l'esterno destro Meola che ha finalmente risolto l'acciacco che lo ha costretto a saltare le partite di Tim Cup.



