Casertana, caccia a Mr. Austerity: D'Agostino non vuole più sperperi

di Riccardo Marocco

Si chiude una settimana interlocutoria per quanto concerne il futuro assetto dirigenziale della Casertana.



Il presidente, Giuseppe D'Agostino, dopo aver posto fine al rapporto con l'ex consulente sportivo Nello Martone è alla ricerca di un direttore sportivo che sposi la sua linea che, ben diversamente da quanto è avvenuto nella passata stagione, sarà improntata su una sorta di «austerity», un progetto basato sui giovani con qualche elemento d'esperienza per un mix che possa dare frutti positivi nel medio-lungo periodo. E allora è chiaro che la scelta di questa figura professionale riveste un'importanza fondamentale e di questo lo stesso patron rossoblù ne è ben consapevole. D'Agostino in questi ultimi dieci giorni ha avuto diversi contatti, diversi nomi spuntati ma nessuna conferma. Fatto sta, però, che nelle ultime ore sembrano essere salite le quotazioni di Domenico Fracchiolla, ex «diesse» proprio di quella Virtus Francavilla che senza tanti complimenti ha sbattuto fuori la Casertana dai play off. E proprio l'ottimo lavoro svolto a Francavilla Fontana negli ultimi due anni dal trentacinquenne dirigente pugliese, con un passato a Udine e nelle giovanili del Bari in qualità di responsabile del settore giovanile, potrebbe far breccia in quelle che saranno le scelte definitive di D'Agostino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO