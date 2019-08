Casertana, Castaldo resta: «Risolte tutte le incomprensioni»

di Riccardo Marocco

Casertana al lavoro alla ricerca di un difensore centrale, ma anche attenta a salvaguardare il proprio organico, con particolare riferimento ai pezzi pregiati. Ci riferiamo a Gigi Castaldo sul quale nelle scorse ore c'è stato il pressing deciso della Juve Stabia, club che lo ha lanciato a inizio carriera e che vede nel bomber di Giugliano un possibile rimedio a quei problemi offensivi denunciati in questo inizio di stagione.



A chiarire la situazione e a mettere un punto sulla vicenda è il procuratore del giocatore, Ernesto De Notaris. «Posso tranquilla mente dire che Castaldo non vuole lasciare la Casertana - afferma De Notaris - perché si sente leader di questa squadra e nè, tanto meno, la stessa società voglia privarsi del giocatore. pertanto, c'è la volontà sia di Castaldo e sia della Casertana di continuare in questo rapporto con reciproca soddisfazione di entrambe le parti».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO