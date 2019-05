Casertana, silenzi sul diesse giusto: sei candidati dopo l'addio di Martone

di Riccardo Marocco

Potrebbero essere ore decisive, le prossime, per quanto riguarda l'assetto dirigenziale della Casertana. Dopo il divorzio con l'ex consulente sportivo Nello Martone, il club rossoblù è alla ricerca di un direttore sportivo e nella giornata di oggi ci sarebbe in programma un incontro tra il patron D'Agostino e quello che potrebbe essere, almeno potenzialmente, la figura cercata. Stretto, anzi strettissimo il riserbo sul nome dell'indiziato con lo stesso D'Agostino abile a non far trapelare nulla dopo circa due settimane, cioè quelle successive alla prematura uscita della Casertana dai play off per mano della Virtus Francavilla, di silenzio assoluto.



Nomi ne sono circolati davvero tanti a partire dall'ex Francavilla Domenico Fracchiolla, per poi proseguire con Luigi Volume (ex Foligno, Taranto e Matera), Massimo Varini, che da poco ha concluso la sua collaborazione con la Pro Vercelli e che sarebbe anche nelle mire di Avellino e Carpi, fino a Ivano Pastore, quest'ultimo ex Rimini ma vincolato contrattualmente con il Milan in qualità di collaboratore. Si era parlato anche di Pierpaolo Marino che, però, al massimo avrebbe consigliato un elemento della sua scuderia. Nomi che, tuttavia, non trovano conferme, così come il possibile ritorno di Giuseppe Materazzi nel ruolo di direttore generale, altra figura che D'Agostino vorrebbe introdurre per la Casertana del nuovo corso.



