Casertana, Ginestra lancia la sfida: «Battere il Catanzaro si può»

di Riccardo Marocco

Domani al Pinto è di scena la capolista Catanzaro e la Casertana vuole indossare l'abito della festa. Il doppio impegno esterno contro Picerno e Bisceglie se da un lato ha lasciato un retrogusto agrodolce, dall'altro mette in evidenza una squadra equilibrata che subisce poco in termini di reti e che presenta nel suo organico diverse e valide alternative tattiche che consentono al tecnico Ginestra di poter far affidamento su di un ventaglio di scelte abbastanza ampio riguardo all'undici da mandare inizialmente in campo gara per gara.



