Cavallini è della Casertana e Floro Flores prenota la conferma

Volto nuovo ieri nel ritiro di Roccaraso per la Casertana. Il club ha infatti perfezionato il tesseramento dell'attaccante Lorenzo Cavallini che nel pomeriggio ha raggiunto l'Abruzzo per conoscere i nuovi compagni e lo staff tecnico. Si tratta di un calciatore che aveva molto mercato e che il responsabile dell'area tecnica Salvatore Violante è riuscito a strappare a club di serie A e B. Toscano, è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina ed è reduce dalla promozione in B col club toscano ma di proprietà del Foggia. È un attaccante mancino rapido e al tempo stesso forte fisicamente. Ha grandi doti tecniche ed è stato attenzionato da diverse società nell'ultima stagione di serie C.



