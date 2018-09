Il primo derby è della Casertana: Castaldo rimonta la Cavese

di Riccardo Marocco

La Casertana parte aggiudicandosi il derby contro la Cavese. Davanti a un pubblico entusiasta (circa cinquemila le presenze sugli spalti del Pinto), la formazione rossoblù ha sofferto nel primo tempo la verve di una Cavese pimpante sotto il profilo agonistico tanto da passare per prima in vantaggio grazie a Sciamanna dopo che qualche minuto prima Fella aveva fallito un calcio di rigore. Buona la reazione rossoblù che dopo aver impattato con Lorenzini nel primo tempo, ha dilagato all'inizio della ripresa grazie a un micidiale uno-due firmato dal neo entrato Pasqualoni e da un calcio di rigore di Castaldo, quest'ultimo indiscutibile migliore in campo con delle giocate di grande qualità. Una Casertana magari non brillantissima nella manovra, ma che ha comunque mostrato di aver un potenziale enorme, soprattutto quando rientreranno gli altri big ieri non della partita. Cavese, invece, da rivedere, soprattutto in difesa, anche se la generosità non è certo mancata.



L'inizio del match è da emozioni forti. Dopo appena quattro giri di lancette la Cavese beneficia di un calcio di rigore concesso per fallo di Lorenzini su Rosafio lanciato a rete dopo una sanguinosa palla persa a centrocampo da D'Angelo. Sul dischetto, però, Fella si fa ipnotizzare da Russo che respinge la conclusione del giocatore cavese. Al 9' è la Casertana a sfiorare il vantaggio con Castaldo che su cross da calcio di punizione di Pinna impatta di testa a botta sicura ma Vono compie un vero miracolo. La Cavese, però, è pienamente nel match, attenta su tutti i palloni e al 13' passa in vantaggio con Sciamanna che in spaccata sfrutta al meglio un cross teso dalla sinistra di Fella. La Casertana prova a riprendersi da questo avvio così complicato e al 18' sfiora il pari con una punizione di Pinna sulla quale è bravo Vono in tuffo a rifugiarsi in angolo. Al 20' ancora un colpo di testa di Castaldo che stavolta si perde, seppur di poco, a lato. La Casertana continua nel suo pressing e al 31' va ancora vicina al gol con Pinna che, servito da Romano, da posizione vantaggiosa mette a lato. Il gol è nell'aria e giunge puntuale al 32'. Traversone dalla sinistra di Pinna e stacco perfetto di Lorenzini che non lascia scampo al portiere avversario. Raggiunto il pari la Casertana rifiata lasciando l'iniziativa alla Cavese che si rende pericolosa in un paio di circostanze, ma l'occasione migliore prima del riposo capita sul destro di De Marco che, da posizione decentrata e dopo un'uscita difettosa di Vono, sfiora la traversa a porta sguarnita.



A inizio ripresa Fontana sostituisce Ferrara con Pasqualoni avanzando Pinna a centrocampo. Mai mossa fu positiva perché dopo appena un giro di lancette è proprio Pasqualoni a portare in vantaggio la Casertana. Cavese sotto choc tanto che la Casertana al 5' coglie il tris con un calcio di rigore trasformato da Castaldo per fallo di Vono sullo stesso attaccante rossoblù. Casertana, ormai, padrona del campo e all'11' sfiora il poker con Romano che in acrobazia non trova la porta su cross di Padovan.

