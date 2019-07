La Casertana chiama i tifosi: «Abbiamo bisogno della città»

di Armando Serpe

Mezza giornata di riposo ieri per la Casertana che dopo l'amichevole di venerdì si è concessa qualche ora di relax. In mattinata tutti in campo per una seduta di forza. Esercizi per irrobustire il tono muscolare e mettere benzina nella gambe che servirà poi più avanti. Hanno lavorato a parte i vari Floro Flores, Zivkov e Ciriello che solo la prossima settimana potranno aggregarsi al resto del gruppo.



Nel test contro il Castel di Sangro, come prevedibile, luci e ombre. Bene la manovra offensiva con Santoro divenuto fulcro del gioco di mister Ginestra. Il giovane ma talentuoso regista ha il compito di smistare palloni sulle corsie esterne e appare già buona l'intesa con Laaribi che a sua volta sarà l'ago della bilancia rossoblù.



