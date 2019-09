Casertana, chiusura senza botti ma Rainone preoccupa Ginestra

di Riccardo Marocco

Si chiude senza colpi last minute la finestra estiva del calciomercato per la Casertana. Gli ultimi arrivi, quindi, si fermano a quelli di giovedì scorso dell'esterno Paparusso e del centrale difensivo Silva con quest'ultimo che ha addirittura bagnato con una rete il suo esordio in maglia rossoblù.



Del resto, il responsabile dell'area tecnica del club casertano Salvatore Violante aveva fatto già presagire una conclusione del genere. «Il nostro mercato può dirsi sostanzialmente chiuso - aveva detto il dirigente rossoblù - sebbene la proprietà non mi abbia fatto preclusioni di sorta. Se si dovessero presentare delle situazioni interessanti e convenienti cercheremo di farci trovare pronti». Situazioni che, evidentemente, non si sono materializzate prima del suono del gong di fine mercato, per cui l'organico della Casertana resta quello attualmente a disposizione del tecnico Ciro Ginestra. Eventualmente, se ne riparlerà a gennaio. La Casertana, quindi, strizzando l'occhio al futuro con particolare riferimento al previsto restyling completo del Pinto e di cui ne parliamo a parte, può finalmente concentrarsi in maniera totale sul presente, cioè sul campionato che domenica l'ha vista centrare il suo primo successo davanti al proprio pubblico a spese del Rende.



